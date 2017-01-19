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ВТБ спрогнозировал укрепление рубля на 10 процентов

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Курс рубля в перспективе может укрепиться на 10 процентов, угроз для его падения нет. Об этом в четверг, 19 января, заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости.

«ЦБ достаточно опытный, и он не будет покупать так, чтобы серьезно повлиять на курс рубля. Но при определенном избытке валютной ликвидности это можно делать без ущерба для рынка и пополнять резерв, потому что резервы у нас сократились», — сказал Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Кроме того, глава ВТБ допускает, что Банк России в нынешнем году может снизить ключевую ставку до 6-7 процентов с нынешних 10. Аналитики банка прогнозируют, что к концу 2017 года инфляция может опуститься до 3,8 процента, добавил он.

Ранее 19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.

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