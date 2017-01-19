Шувалов допустил возврат Банка России к покупке валюты

Текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. Об этом в четверг, 19 января, в интервью Bloomberg заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает «Интерфакс».

«Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — приводит агентство слова чиновника.

Правительство будет обсуждать с регулятором общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля, добавил при этом Шувалов.

18 января министр финансов России Антон Силуанов заявил, что президент поддержал предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы не на новые бюджетные траты, а на сокращение расходования резервов.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Регулятор планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам. На 6 января 2017 года размер золотовалютных резервов равен 377,7 миллиарда долларов (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния являются их частью).

Резервы использовались Центробанком для поддержания курса рубля. Они тратились на валютные интервенции — регулятор продавал доллары на рынке, чтобы российская валюта оставалась стабильной. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы. В начале 2014 года они достигали 510,5 миллиарда долларов.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.