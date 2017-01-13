Орешкин увидел возможность сберечь Резервный фонд

Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. Об этом в пятницу, 13 января, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

«Что касается бюджетной системы, то в этом году с учетом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года», — сказал Орешкин.

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Прогноз Минэкономразвития по инфляции в нынешнем году сохранен на уровне четырех процентов, отметил Орешкин. По его словам, сейчас важен вопрос стабилизации ожиданий среди россиян, поскольку многие еще верят в то, что инфляция может вернуться к двузначным значениям.

В декабре 2016 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что часть дополнительных доходов от роста цен на нефть в 2018-2019 годах будет направлена на покрытие расходов бюджета для сохранения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.