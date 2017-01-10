Резервный фонд России в 2016 году сократился в 3,7 раза

Резервный фонд России в 2016 году по сравнению с годом ранее сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей. Об этом во вторник, 10 января, сообщил Минфин. При этом за декабрь прошлого года объем Резервного фонда снизился на 58,2 процента, ФНБ — на 5,8 процента.

В декабре часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России — 6,87 миллиарда долларов, 6,44 миллиарда евро и 1,21 миллиарда фунтов стерлингов — были реализованы за 966,9 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.