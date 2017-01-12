Названы последствия истощения Резервного фонда России

Истощение Резервного фонда в 2017 году не является внеплановым событием, для балансировки бюджета правительство в дальнейшем сможет использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и внешние заимствования. Об этом в четверг, 12 января, заявили эксперты, опрошенные «Лентой.ру».

Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко не видит проблем в использовании средств ФНБ. «Да, формально Фонд национального благосостояния должен направляться на финансирование пенсионной системы. Но и значительная часть дефицита бюджета связана с трансфертами в Пенсионный фонд», — отмечает он.

При этом он не считает, что ФНБ непременно будет потрачен. «Этот фонд будут использовать только в случае необходимости. Есть и другие источники финансирования дефицита бюджета», — сказал он и напомнил, что цена на нефть, доходы от продажи которой являются важнейшим источником наполнения бюджета, сейчас достаточно высока: в районе 55 долларов.

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Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, в свою очередь, заявил, что искать источники финансирования бюджетного дефицита следует в заимствованиях. «Россия сейчас находится в достаточно комфортной ситуации, когда она может выбрать источник ресурсов. Собственно, и Резервный фонд еще не окончательно потрачен, и другие источники финансирования есть. Инвесторы понимают, что у Минфина есть выбор, это позволит заимствовать на хороших условиях», — считает эксперт.

10 января Минфин опубликовал итоговые данные по тратам резервов в 2016 году.

Резервный фонд за год сократился почти в четыре раза, до 972,1 миллиарда рублей, ФНБ — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей. За декабрь прошлого года объем Резервного фонда снизился на 58,2 процента, Фонда национального благосостояния — на 5,8 процента.

Фонды — часть золотовалютных резервов России. Их объем на 23 декабря 2016 года — 379,1 миллиарда долларов, или 23,07 триллиона рублей по официальному курсу на соответствующую дату.