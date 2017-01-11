Бывший глава ЦБ отвел три года на проедание пенсионной подушки безопасности

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ; так называемая пенсионная подушка безопасности) России хватит на три года при условии, что дефицит бюджета составит два процента ВВП. Об этом в среду, 11 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший глава Банка России, председатель набсовета ВТБ Сергей Дубинин.

«Если у нас дефицит бюджета будет в районе двух процентов ВВП, получается, что средств ФНБ должно хватить примерно на три года», — сказал он.

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Дубинин напомнил, что средства из ФНБ используются правительством на инфраструктурные проекты, и эти инвестиции должны быть возвратными. «Государство получит доходы и, таким образом, сбалансирует пенсионную систему. Но это очень условно», — добавил экс-глава ЦБ и заметил, что история России «не знает эффективных государственных проектов, больше тех проектов, которые, напротив, требуют дотаций».

10 января Минфин опубликовал итоговые данные по тратам резервов в 2016 году.

Резервный фонд за год сократился почти в четыре раза, до 972,1 миллиарда рублей, ФНБ — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей. За декабрь прошлого года объем Резервного фонда снизился на 58,2 процента, Фонда национального благосостояния — на 5,8 процента.

ФНБ, согласно определению Минфина, призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения российских граждан.

Оба фонда являются частью золотовалютных резервов России. Их объем на 23 декабря 2016 года — 379,1 миллиарда долларов или 23,07 триллиона рублей по официальному курсу на соответствующую дату.