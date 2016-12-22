Золотовалютные резервы России упали на восемь миллиардов долларов

Золотовалютные резервы России за неделю с 9 по 16 декабря упали на восемь миллиардов долларов, или более чем на два процента. Их объем теперь составляет 379 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Размер резервов снизился до минимума с 1 марта 2016 года, тогда он составлял 380,5 миллиарда долларов.

По итогам ноября золотовалютные резервы государства упали на 5,5 миллиарда долларов.

Материалы по теме «Достиг дна и начал копать» Правительство объявило о конце кризиса в России

В середине прошлого года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что Банк России планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов в течение трех-пяти лет.

Резервы использовались Центробанком для поддержания курса рубля. Они тратились на валютные интервенции. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы. В начале 2014 года они достигали 510,5 миллиарда долларов.

Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.