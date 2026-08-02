В Румынии заявили о падении обломков БПЛА у границы с Украиной

Фрагменты беспилотника обнаружили на территории Румынии у границы с Украиной

Фрагменты беспилотника были обнаружены на территории Румынии в районе границы с Украиной. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Беспилотник сбит (...) после пролета над румынским воздушным пространством. Фрагменты упали вблизи Периправы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационная система наблюдения MApN зафиксировала воздушную цель в районе речной границы с Украиной в 15:09 по московскому времени. После этого в воздух были подняты два истребителя F-16 ВВС Румынии.

26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространство страны. По его словам, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд. После этого Бухарест выслал российского посла из страны.