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23:58, 2 августа 2026 (обновлено: 00:01, 3 августа 2026)Мир

В Румынии заявили о падении обломков БПЛА у границы с Украиной

Фрагменты беспилотника обнаружили на территории Румынии у границы с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Robert / Unsplash

Фрагменты беспилотника были обнаружены на территории Румынии в районе границы с Украиной. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Беспилотник сбит (...) после пролета над румынским воздушным пространством. Фрагменты упали вблизи Периправы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационная система наблюдения MApN зафиксировала воздушную цель в районе речной границы с Украиной в 15:09 по московскому времени. После этого в воздух были подняты два истребителя F-16 ВВС Румынии.

26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространство страны. По его словам, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд. После этого Бухарест выслал российского посла из страны.

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