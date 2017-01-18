Дополнительные доходы бюджета пойдут на спасение резервов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы не на новые расходы, а на сокращение траты резервов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает в среду, 18 января, РИА Новости.

По словам Силуанова, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей, а при 55 долларах за баррель — 1,4 триллиона рублей. Министр не исключил, что при благоприятной конъюнктуре Минфин вообще не будет в текущем году тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Он добавил, что решение не тратить дополнительные доходы даст Банку России свободу маневра для снижения ставок и обеспечения стабильности курса рубля.

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13 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. В тот же день Силуанов сообщил об исцелении отечественной экономики от «голландской болезни».

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.

В бюджет на 2017-2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 41 доллар за баррель.