Первый ведомый дрон YFQ-44A для ВВС США сошел с конвейера

Первый дрон Anduril YFQ-44A программы CCA для ВВС США сошел с конвейера

Первый дрон Anduril YFQ-44A программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) для Военно-воздушных сил (ВВС) США сошел с конвейера завода в штате Огайо. Об этом пишет Defense News.

Издание обращает внимание, что с момента запуска производства до выпуска первого образца дрона прошло около четырех месяцев. Портал напоминает, что YFQ-44A станет носителем ракеты средней дальности и сможет выступать ведомым для ведущего истребителя.

Компания Anduril еще не объявила количество дронов YFQ-44A, которые будет производить завод, но, по данным издания, производственная линия способна выпускать 150 беспилотников в год.

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В июле портал TWZ заметил, что беспилотный летательный аппарат YFQ-44A Fury американской компании Anduril впервые выполнил стрельбу управляемой ракетой класса «воздух — воздух» AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

В ноябре издание Breaking Defense со ссылкой на ВВС США сообщило, что прототип дрона YFQ-44A, созданного в качестве ведомого беспилотника для истребителей пятого поколения F-35, совершил первый полет.