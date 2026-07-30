Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:51, 30 июля 2026 (обновлено: 19:56, 30 июля 2026)Наука и техника

Первый ведомый дрон YFQ-44A для ВВС США сошел с конвейера

Первый дрон Anduril YFQ-44A программы CCA для ВВС США сошел с конвейера
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Master Sgt. Gustavo Castillo / Wikimedia

Первый дрон Anduril YFQ-44A программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) для Военно-воздушных сил (ВВС) США сошел с конвейера завода в штате Огайо. Об этом пишет Defense News.

Издание обращает внимание, что с момента запуска производства до выпуска первого образца дрона прошло около четырех месяцев. Портал напоминает, что YFQ-44A станет носителем ракеты средней дальности и сможет выступать ведомым для ведущего истребителя.

Компания Anduril еще не объявила количество дронов YFQ-44A, которые будет производить завод, но, по данным издания, производственная линия способна выпускать 150 беспилотников в год.

box#3620449

В июле портал TWZ заметил, что беспилотный летательный аппарат YFQ-44A Fury американской компании Anduril впервые выполнил стрельбу управляемой ракетой класса «воздух — воздух» AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

В ноябре издание Breaking Defense со ссылкой на ВВС США сообщило, что прототип дрона YFQ-44A, созданного в качестве ведомого беспилотника для истребителей пятого поколения F-35, совершил первый полет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Стефанишина ответила на вопрос о смене посла Украины в США
    Американские ИИ-компании принялись конкурировать за электриков и плотников
    Французские винодельни оказались под угрозой из-за пожаров
    Будущий отец разбил голову во время скалолазания и не выжил
    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    Захарова ответила на требование Европы в переговорах по Украине
    Двукратный олимпийский чемпион одним словом оценил отношение европейцев к сборной России
    Первый ведомый дрон YFQ-44A для ВВС США сошел с конвейера
    Воспитательницу российского детсада обвинили в нападении на двухлетнюю девочку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok