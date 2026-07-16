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16:29, 16 июля 2026Наука и техника

Американский беспилотный истребитель YFQ-44A впервые отстрелялся ракетой

TWZ: Американский дрон YFQ-44A впервые поразил цель ракетой AMRAAM
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force

Беспилотный летательный аппарат YFQ-44A Fury американской компании Anduril впервые выполнил стрельбу управляемой ракетой класса «воздух-воздух» AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Об этом пишет TWZ.

Стрельбы провели совместно с объединенной испытательной группой 412-го испытательного авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США. Пуск ракеты по имитированной электронным способом цели осуществили над пустыней Мохаве. Программное обеспечение дрона-истребителя зафиксировало цель, которую поразили по команде оператора.YFQ-44A, созданный в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), способен нести две ракеты на узлах подвески под крылом.

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«Это было не просто испытание на отделение средства поражения — оно продемонстрировало возможность нанесения удара по условной цели за пределами прямой видимости», — сказал вице-президент Anduril Марк Шушнар.

В апреле стало известно, что Корпус морской пехоты США получит первые дроны MQ-58 Valkyrie, которые создала компания-участник программы CCA, в 2029 году.

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