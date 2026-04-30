TWZ: КМП США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie в 2029 году

Корпус морской пехоты (КМП) США получит первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-58 Valkyrie («Валькирия»), созданные в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в 2029 году. Об этом сообщает TWZ.

По данным издания, КМП получит готовые к эксплуатации прототипы обычного варианта MQ-58 Valkyrie с шасси, то есть для использования БПЛА потребуется взлетно-посадочная полоса.

В октябре TWZ сообщил, что американская компания Kratos представила для БПЛА XQ-58 Valkyrie новую крылатую ракету Ragnarok Low-Cost Cruise Missile (LCCM), которую позиционируют как дешевое средство поражения.

В апреле 2025-го журнал Aviation Week заметил, что компания Kratos Defense and Security Solutions представила вторую версию ведомого беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie, которая от первой отличается наличием собственного шасси.