Главу МИД Финляндии раскритиковали из-за предложения по визам для граждан России

Мема раскритиковал предложение Валтонен ограничить выдачу виз гражданам России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен ограничить выдачу виз гражданам России. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Коллективное наказание российских граждан — очень опасный маневр, который хочет осуществить Элина. Правительство Элины и [премьер-министра Финляндии Петтери] Орпо не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан», — написал он.

Мема подчеркнул, что Валтонен и Орпо наносят вред Финляндии своей политикой.

Элина Валтонен 15 июня сообщила, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию и страны — члены Европейского союза «придерживаться более строгой визовой политики в отношении российских заявителей».

Ранее Мема назвал безумием предложение президента Украины Владимира Зеленского направить в страны Европы экспертов по защите от угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как утверждает Мема, это станет первым случаем, когда украинским военнослужащим будет разрешено въезжать в Евросоюз для непосредственного взаимодействия с европейскими солдатами.