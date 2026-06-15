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20:07, 15 июня 2026Мир

Главу МИД Финляндии раскритиковали из-за предложения по визам для граждан России

Мема раскритиковал предложение Валтонен ограничить выдачу виз гражданам России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telia / Shutterstock / Fotodom

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен ограничить выдачу виз гражданам России. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Коллективное наказание российских граждан — очень опасный маневр, который хочет осуществить Элина. Правительство Элины и [премьер-министра Финляндии Петтери] Орпо не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан», — написал он.

Мема подчеркнул, что Валтонен и Орпо наносят вред Финляндии своей политикой.

Элина Валтонен 15 июня сообщила, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию и страны — члены Европейского союза «придерживаться более строгой визовой политики в отношении российских заявителей».

Ранее Мема назвал безумием предложение президента Украины Владимира Зеленского направить в страны Европы экспертов по защите от угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как утверждает Мема, это станет первым случаем, когда украинским военнослужащим будет разрешено въезжать в Евросоюз для непосредственного взаимодействия с европейскими солдатами.

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