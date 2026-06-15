В Европе словом «безумие» ответили на предложение Зеленского

Мема осудил предложение Зеленского направить в страны Европе экспертов по БПЛА

Предложение президента Украины Владимира Зеленского направить в страны Европы экспертов по защите от угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), является безумием. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

«Киев направит экспертов по беспилотникам из ряда европейских стран, включая Финляндию, для оказания поддержки в связи с новыми атаками беспилотников, которые Украина планирует совершить на территории России», — написал он.

Как утверждает Мема, это станет первым случаем, когда украинским военнослужащим будет разрешено въезжать в Евросоюз для непосредственного взаимодействия с европейскими солдатами.

«Это безумие! Финляндия все больше втягивается в этот конфликт. (...) Сколько времени пройдет, прежде чем Россия перестанет терпеть такие атаки?» — обеспокоился политик.

Ранее на пресс-конференции в Таллине Зеленский заявил, что Киев готов предложить Прибалтике решение проблемы с беспилотниками, которые залетают в их воздушное пространство. Речь идет о так называемой Drone Deal («сделка по дронам»).