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20:00, 15 июня 2026Наука и техника

Разведывательный дрон «Сокол» впервые представят в Минске

X-образный дрон «Сокол» впервые представят на выставке в Минске
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Екатерина Згировская / ТАСС

Новый беспилотный разведывательный комплекс «Сокол» впервые представят на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Об этом сообщил официальный представитель компании-разработчика, передает ТАСС.

«Новый российский беспилотник "Сокол" создан для ведения мониторинга и наблюдения днем и ночью при помощи оптико-электронных средств, в том числе при проведении спасательных операций», — сказал собеседник агентства.

Запускаемый с катапульты дрон получил два X-образных крыла, которые делают аппарат похожим на барражирующий боеприпас «Ланцет». Представитель разработчика отметил, что такая аэродинамическая схема обеспечивает стабильный полет при сильном ветре. «Сокол» получил электродвигатель с толкающим винтом.

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Беспилотник может выполнять задачи в течение трех часов, а крейсерская скорость полета составляет 100 километров в час. «Сокол» можно использовать при порывах ветра до 18 метров в секунду.

В мае концерн «Калашников» представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-коптеры.

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