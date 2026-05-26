Наука и техника
13:42, 26 мая 2026Наука и техника

«Калашников» впервые показал дрон-матку «Фортис»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» впервые представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-коптеры. Аппарат показали на Международном форуме по безопасности в Московской области, сообщила пресс-служба концерна.

Дроны-матки выполняют задачи ретранслятора сигнала с наземного пункта управления, который используют для управления FPV-коптерами. Это значительно увеличивает дальность применения малоразмерных аппаратов.

«Фортис 100» может работать на дальности до ста километров. Грузоподъемность беспилотника — 18 килограммов, а длительность автономной работы — до восьми часов. Дрон-матка осуществляет мониторинг с распознаванием различных объектов. Также существуют версия «Фортис 30» с грузоподъемностью пять килограммов и «Фортис 50», который может нести до семи килограммов полезной нагрузки.

Ранее в мае в зоне проведения специальной военной операции заметили дрон большой дальности «Гербера», который нес FPV-коптер.

