«Калашников» впервые показал дрон-матку «Фортис»

«Калашников» впервые представил дрон-матку «Фортис» с FPV-коптерами

Концерн «Калашников» впервые представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-коптеры. Аппарат показали на Международном форуме по безопасности в Московской области, сообщила пресс-служба концерна.

Дроны-матки выполняют задачи ретранслятора сигнала с наземного пункта управления, который используют для управления FPV-коптерами. Это значительно увеличивает дальность применения малоразмерных аппаратов.

«Фортис 100» может работать на дальности до ста километров. Грузоподъемность беспилотника — 18 килограммов, а длительность автономной работы — до восьми часов. Дрон-матка осуществляет мониторинг с распознаванием различных объектов. Также существуют версия «Фортис 30» с грузоподъемностью пять килограммов и «Фортис 50», который может нести до семи килограммов полезной нагрузки.

Ранее в мае в зоне проведения специальной военной операции заметили дрон большой дальности «Гербера», который нес FPV-коптер.