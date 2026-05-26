Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 26 мая 2026Силовые структуры

Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

В Красноярске возбудили дело на женщину за истязание маленькой дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске возбудили дело против женщины за истязание маленькой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным следствия, в ходе мониторинга СМИ была обнаружена публикация о том, что 36-летняя местная жительница ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию семилетней дочери.

По информации Telegram-канала «ЧП 124» женщина водила дочь по пьяным компаниям и чужим квартирам, в которых происходили постоянные пьянки и скандалы. Один из знакомых матери даже ударил девочку по лицу.

При этом ребенком почти не занимались. У нее отсутствуют документы, и она ни разу не была у врачей, а также не посещала детский сад и школу. Постоянного жилья у матери не было, поэтому они жили у случайных людей, а после застолий нередко оказывались на улице и ночевали в подъездах.

Следователи выполняют необходимые следственные действия. Девочку отправили в реабилитационный центр. При этом семья не состояла на учете в системе профилактики.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за методы воспитания сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok