Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

В Красноярске возбудили дело против женщины за истязание маленькой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным следствия, в ходе мониторинга СМИ была обнаружена публикация о том, что 36-летняя местная жительница ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию семилетней дочери.

По информации Telegram-канала «ЧП 124» женщина водила дочь по пьяным компаниям и чужим квартирам, в которых происходили постоянные пьянки и скандалы. Один из знакомых матери даже ударил девочку по лицу.

При этом ребенком почти не занимались. У нее отсутствуют документы, и она ни разу не была у врачей, а также не посещала детский сад и школу. Постоянного жилья у матери не было, поэтому они жили у случайных людей, а после застолий нередко оказывались на улице и ночевали в подъездах.

Следователи выполняют необходимые следственные действия. Девочку отправили в реабилитационный центр. При этом семья не состояла на учете в системе профилактики.

