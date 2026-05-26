Дело Тимошенко о подкупе депутатов направили в суд

15:07, 26 мая 2026

Дело Тимошенко о подкупе депутатов Верховной Рады направили в суд
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дело в отношении главы фракции Верховной Рады Украины «Батькивщина» Юлии Тимошенко отправили в суд. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) республики в Telegram-канале.

«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — прим. «Ленты.ру») направил в суд обвинительный акт в отношении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что она обвиняется в подкупе депутатов Рады для голосования по законопроектам в парламенте.

Ранее САП предъявила обвинения бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку по делу об отмывании почти полумиллиарда гривен. Наложен арест на его земли и элитную недвижимость.

