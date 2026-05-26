Силовые структуры
15:57, 26 мая 2026

Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур пришли с обысками в Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в институте выявили преступную схему по закрытию академических задолженностей. Предварительно, студенты вуза за деньги получали зачеты и удовлетворительные оценки, не появляясь на экзаменах. Схемой могли воспользоваться больше 150 человек — теперь их ждет отчисление или отзыв дипломов с уведомлением работодателя.

Руководство университета оказывает полное содействие силовикам и предоставляет им все необходимые документы. Как уточняет E1, обыски также прошли дома у одного из сотрудников.

Ранее обыски прошли у сотрудников Института философии Российской академии наук.

