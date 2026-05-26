Водитель осталась без компенсации после ДТП с животным на платной трассе

Суд разъяснил, почему «Автодор» не заплатит за ремонт машины из-за ДТП с косулей

Суд отказал автомобилистке в исковых требованиях к государственной компании «Автодор». Женщина ранее обратилась в суд, чтобы получить от организации компенсацию за ремонт автомобиля, пострадавшего при столкновении с косулей на федеральной трассе М-4 «Дон», пишет РИА Новости.

Участок дороги, на который неожиданно выбежало животное, находится в доверительном управлении «Автодора». Водитель настаивала, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за отсутствия предупреждающих знаков «Дикие животные» и поврежденного сетчатого ограждения. В результате удара у автомобиля были разбиты фары, повреждены облицовка кабины, бампер и другие элементы. Стоимость восстановления составила почти 207 тысяч рублей. Именно ее истица требовала взыскать с компании, которую считала ответственной за ненадлежащее содержание платной дороги.

Суд объяснил отказ тем, что знак «Дикие животные» ставят только перед участками, проходящими по территориям заповедников, охотхозяйств, лесных массивов и в других местах, где вероятно появление зверей. Ограждение непосредственно перед местом аварии не было предусмотрено проектом, утвержденным Главгосэкспертизой.

Суд особо подчеркнул, что дикое животное — часть естественной среды, поэтому контролировать его перемещения и полностью исключить выход на проезжую часть «объективно невозможно». Из этого следует, что «решающее значение для оценки причин возникновения вреда имеют действия водителя транспортного средства». Судья отметил, что водитель обязан учитывать риск неожиданного появления зверей. В решении указано: «Характер повреждений автомобиля и обстоятельства столкновения не свидетельствуют о том, что водитель при возникновении опасности принял своевременные и достаточные меры к торможению».

Истец подала апелляцию на решение первой инстанции.

