В Германии испугались российского послания Европе

Ланге: РФ направила сигнал Европе, что от «Орешника» никому не защититься

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» во время ударов по Украине является посланием Европе. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD.

«Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. «Ленты.ру»), есть нечто, что мы можем использовать для ударов по любой точке Европы, и от этого невозможно защититься"», — отметил он.

Ранее МИД России объявил о системных атаках по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство иностранных дел РФ призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины также посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.