В Германии испугались российского послания Европе

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» во время ударов по Украине является посланием Европе. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD.
«Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. «Ленты.ру»), есть нечто, что мы можем использовать для ударов по любой точке Европы, и от этого невозможно защититься"», — отметил он.
Ранее МИД России объявил о системных атаках по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство иностранных дел РФ призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины также посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.