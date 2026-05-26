17:16, 26 мая 2026Мир

В Германии испугались российского послания Европе

Ланге: РФ направила сигнал Европе, что от «Орешника» никому не защититься
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» во время ударов по Украине является посланием Европе. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD.

«Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. «Ленты.ру»), есть нечто, что мы можем использовать для ударов по любой точке Европы, и от этого невозможно защититься"», — отметил он.

Ранее МИД России объявил о системных атаках по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство иностранных дел РФ призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины также посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

