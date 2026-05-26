18:04, 26 мая 2026

Названы последствия новых правил семейной ипотеки

«Мангазея»: Новые правила семейной ипотеки приведут к росту спроса на вторичку
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ужесточение правил семейной ипотеки, предложенное Минфином, может привести к росту спроса на вторичное жилье. Об этом рассказала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская в беседе с NEWS.ru.

Так эксперт прокомментировала информацию о том, что Минфин рассмотрит изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей в семье. Кроме того, власти обсуждают механизм снижения процентной ставки при рождении детей в будущем.

По словам Архангельской, любое ужесточение условий неизбежно приведет к краткосрочному охлаждению рынка, так как семейная ипотека остается одним из ключевых драйверов спроса. Согласно прогнозам, пересмотр правил может сократить объем ипотечного кредитования на 30-40 процентов относительно конца 2025 года.

«На первичном рынке это снизит темпы продаж и частично перераспределит спрос в пользу вторичного жилья и сделок с использованием трейд-ин», — отметила Архангельская.

Она добавила, что ужесточения затронут даже тех заемщиков, которые соответствуют новым критериям. Банки будут учитывать не только доход и кредитную историю основного заемщика, но и общие обязательства семьи. Кроме того, с особой осторожностью станут подходить к клиентам с нестабильным заработком.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще рассматривать для покупки вторичное жилье.

