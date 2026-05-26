Силовые структуры
18:57, 26 мая 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за созданную фейковую страницу бывшей супруги

В Башкирии осудили мужчину, создавшего в сети фейк-страницу экс-жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Башкирии осудили мужчину, создавшего в сети фейк-страницу экс-жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2026 года 37-летний мужчина в одной из социальных сетей создал аккаунт бывшей жены, на котором разместил ее фотографии, в том числе интимного характера. Также он выложил там конфиденциальную информацию о ее здоровье.

Подсудимый полностью признал вину. С учетом неотбытой части дополнительного наказания по предыдущему приговору суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что лжедетектив следил за женщиной в российском городе.

