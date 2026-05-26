Названы российские регионы с возможной аномальной жарой в июне

Позднякова: Аномальное тепло в июне возможно в Москве и средней полосе России

Некоторые регионы России в июне может накрыть аномальная жара, предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее прогноз публикуют «Известия».

«Фоновый прогноз говорит, что и в Москве, и в средней полосе России все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры воздуха и с количеством осадков, близким к норме», — сказала она.

Отмечается, что помимо столичного региона температуры будут выше нормы в Мурманске, Вологде, Сыктывкаре, Кирове, Архангельске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Кроме того, аномалии ожидаются в Республике Саха (Якутии), на Чукотке и в Магаданской области, однако показатели температур в этих регионах будут не повышены, а понижены.

Ранее жителей столицы и Подмосковья предупредили об аномальных холодах. Уточняется, что самыми холодными днями станут четверг и пятница, 28 и 29 мая. При этом будет идти дождь.

Как сообщила Позднякова, что в текущую неделю в Москве температура воздуха опустится на шесть градусов ниже климатической нормы и станет похожей на конец апреля. Ожидается, что температурный фон вернется в норму только в первую пятидневку июня.