Москвичам пообещали аномальные холода

19:21, 26 мая 2026

Синоптик Шувалов: Москву и область ожидают аномальный холод и дожди
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В ближайшие дни Москву и область ожидают холодная погода ниже климатической нормы и дожди. Об аномальных температурах предупредил жителей столичного региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 28 и 29 мая. «Ночная температура будет составлять плюс 5-8 градусов и плюс 10-13 градусов в дневные часы. До этого, в среду, будет на градус теплее», — рассказал синоптик.

При этом почти каждый день будет идти дождь. «Сейчас все модели говорят о том, что дожди будут небольшими и по большей части кратковременными», — уточнил Шувалов.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что потепление в Москву и область придет не раньше начала июня. До этого температура воздуха в регионе будет на шесть градусов ниже климатической нормы.

