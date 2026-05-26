Москвичам пообещали аномальные холода

Синоптик Шувалов: Москву и область ожидают аномальный холод и дожди

В ближайшие дни Москву и область ожидают холодная погода ниже климатической нормы и дожди. Об аномальных температурах предупредил жителей столичного региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 28 и 29 мая. «Ночная температура будет составлять плюс 5-8 градусов и плюс 10-13 градусов в дневные часы. До этого, в среду, будет на градус теплее», — рассказал синоптик.

При этом почти каждый день будет идти дождь. «Сейчас все модели говорят о том, что дожди будут небольшими и по большей части кратковременными», — уточнил Шувалов.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что потепление в Москву и область придет не раньше начала июня. До этого температура воздуха в регионе будет на шесть градусов ниже климатической нормы.