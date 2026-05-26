В Ленобласти ищут сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка. Он получил больше 20 лет за серию убийств, ушел на СВО и был ранен

В Ленинградской области ищут 41-летнего Андрея Кийко, известного как сосновский маньяк — он сбежал из госпиталя. По данным 47news, поиски идут еще с начала мая, а сбежать он мог еще в сентябре прошлого года. Утверждается также, что начали искать его военные, при этом от полиции побег скрывался.

Сообщается, что на днях в поселке Ропша Ломоносовского района человек в штатском показывал прохожим у магазинов, почты и ПВЗ ориентировку с фото. По словам одного из опрошенных, это был сотрудник подразделения Минобороны, а недалеко в машине с военными номерами его ожидали товарищи. Позже их авто видели в ближайших садоводствах.

47news сообщает, что речь идет именно о Кийко. В поисках участвуют подразделения Минобороны и регионального полицейского главка.

Кийко задушил бывшую коллегу и одноклассницу, а в третьем убийстве признался спустя много лет

«Сосновский маньяк-душитель» начал нападать на девушек в 19 лет. С лета 2004 года до начала 2007-го он напал на 15 человек — троих девушек Кийко в итоге задушил, 12 выжили.

Нападения происходили в районе парка Сосновка, на границе Выборгского и Калининского районов Ленобласти. Маньяк выбирал молодых, одиноких и хрупких — подходил сзади, душил, а к груди прижимал нож, насиловал в парке, многих грабил. Нападения, закончившиеся убийством, произошли в августе 2004 года и спустя ровно год. В первом случае он надругался над 29-летней коллегой по цветочному ларьку, где работал до службы в армии, а затем задушил и забрал выручку. В августе 2005-го же маньяк заманил бывшую одноклассницу в квартиру, надругался, а потом задушил в парке Сосновка и утопил в пруду.

Его задержали в январе 2007 года, он сразу стал давать признательные показания. В конце 2008 года суд признал его виновным в двух убийствах, восьми эпизодах изнасилований и действий сексуального характера, 11 разбоях и назначил срок — 22 года колонии строгого режима.

Уже много лет спустя в колонии Кийко признался в еще одном убийстве девушки — в той же Сосновке в апреле 2005 года. Приговор по этому эпизоду Выборгский районный суд вынес в апреле 2023 года, назначив 10 лет колонии, а по совокупности с первым приговором — 25 лет строгого режима. При этом в 2024 году маньяк безуспешно пытался обжаловать это решение.

Маньяк ушел на СВО в 2024 году

По данным 47news, Кийко заключил контракт с Минобороны в середине 2024-го — на тот момент ему оставалось сидеть семь лет. Он был ранен в январе 2025-го, доставлен в госпиталь Ростова-на-Дону, а после переведен на реабилитацию в военный госпиталь в Кронштадте. Сбежал он в начале осени 2025 года.

До этого, в июле и августе, он подавал административные иски в 224-й гарнизонный военный суд в Кронштадте. Судя по составу участников, речь шла о выплатах или других компенсациях участнику специальной военной операции (СВО). Одно исковое заявление возвращено заявителю, второе оставлено без внимания.