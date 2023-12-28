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15:07, 28 декабря 2023Силовые структуры

Тулунский маньяк погиб в зоне СВО

Приговоренный к 24 годам колонии Тулунский маньяк погиб в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Павел Шувалов

Павел Шувалов. Фото: Игорь Надеждин

Заключивший контракт с одной из частных военных компаний (ЧВК) 55-летний Павел Шувалов, более известный как Тулунский маньяк, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» в четверг, 28 декабря, сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

По данным источников, Шувалов заключил контракт с ЧВК в апреле этого года и 6 мая прибыл в зону СВО. После подготовки мужчину отправили на линию боевого соприкосновения под Луганском, где он погиб 29 мая. Его смерть подтвердили трое однополчан, которые также отметили, что тело Шувалова забрать не удалось.

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Тулунского маньяка в 2021 году приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию изнасилований и два убийства, которые он совершил в городе Тулуне (Иркутская область).

По данным следствия, с 1991 по 2019 год Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых лишил жизни. Однако из-за случившегося в 2019 году тулунского наводнения, в котором пострадала часть архивных материалов, в суде удалось доказать причастность Шувалова лишь к двум изнасилованиям и стольким же убийствам.

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      Игорь Надеждин
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