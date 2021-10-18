Орудовавшего 30 лет Тулунского маньяка приговорили к 24 годам колонии

Иркутский областной суд приговорил Павла Шувалова, известного как Тулунский маньяк, к 24 годам колонии строгого режима за два из трех десятков совершенных им изнасилований и два убийства. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Тулунский маньяк был задержан после очередного изнасилования в январе 2019 года. Как рассказал «Ленте.ру» Евгений Карчевский, в то время — руководитель «маньячной группы» СУ СКР по Иркутской области, преступления Павел Шувалов начал совершать в 1991 году, сразу после возвращения из Советской Армии.

Он уличен по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного Тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена.

Все преступления Тулунский маньяк совершал по абсолютно одинаковой схеме: Павел Шувалов нападал на женщину со спины, сгибом локтя одной руки обхватывал ее за шею, а второй рукой приставлял нож и утаскивал в подвалы заброшенных домов либо просто в кусты. Там он насиловал своих жертв. Двух из них он убил — по версии следствия, умышленно, но сам он утверждал, что это было случайно.