К делу об убийстве школьницы в Тюмени подключился лучший «охотник на маньяков»

Для расследования дела об убийстве восьмилетней школьницы Насти Муравьевой в Тюмень из Москвы прибыл подполковник Евгений Карчевский — один из лучших «охотников на маньяков» в стране. Об этом в понедельник, 23 августа, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, Евгений Карачевский прибыл в Тюмень еще 6 августа. Он — следователь центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. На счету Карчевского — поимка «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова.

Как установило следствие, Попков причастен к 84 убийствам, совершенным в период с 1995 по 2010 год на территории Иркутской области. По числу жертв он почти в два раза обогнал даже печально известного Андрея Чикатило и в настоящее время отбывает пожизненный срок.

«Тулунский маньяк» Павел Шувалов на протяжении почти 30 лет — с 1991 года по январь 2019 года — насиловал случайных женщин и девушек в городе Тулун (Иркутская область), самой младшей из которых было 13 лет. Двух из них он убил. По версии следствия, на счету Шувалова 24 жертвы, в настоящее время над ним ведется судебной процесс.

Тот факт, что к делу привлечен Евгений Карчевский, говорит о том, что серийный убийца может действовать и в Тюмени: такую версию в настоящее время рассматривает следствие.

Ранее 23 августа стало известно, что убитая школьница Настя Муравьева могла стать жертвой «маньяка с электропроводом».

22 августа сообщилось, что дядя пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой было найдено на берегу озера, умер у стихийного мемориала.

Восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.