Начат поиск серийного маньяка из-за убийства девочки в Тюмени

Источник рассказал о возможной причастности серийного маньяка к убийству девочки в Тюмени

Убийство восьмилетней девочки в Тюмени мог совершить серийный маньяк. Об этом «Пятому каналу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, за последние 20 лет в городе пропали девять детей, тела троих были найдены. Эксперты установили, что их долго держали в заточении, а потом задушили. Следствие отмечает похожий почерк убийств, поэтому сейчас проверяются перерывы между похищениями, осужденные за аналогичные преступления.

Погибшую девочку перед пропажей видели с мужчиной, его разыскивают. Также отрабатывается версия, что душегуб был соседом. Один из них был замечен, когда он приставал к детям.

О серьезной отработке версии о серийном маньяке свидетельствует тот факт, что к расследованию подключился следователь Евгений Карчевский, известный поимкой «ангарского маньяка» Михаила Попкова.