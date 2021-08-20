Стали известные новые подробности убийства школьницы в Тюмени

СМИ: убитую в Тюмени школьницу связали проводом и заклеили ей рот скотчем

Новые подробности убийства школьницы в Тюмени приводит Telegram-канал «112».

Как стало известно, руки восьмилетней девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. Также в пакете, в котором лежало тело ребенка, были и ее вещи.

Отмечается, что подозреваемых в убийстве пока нет. Следователи рассматривают различные версии, в том числе о серийном маньяке. К расследованию подключился следователь Евгений Карчевский, известный поимкой «ангарского маньяка» Михаила Попкова.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. Ее тело, завернутое в пакет, было найдено 19 августа. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ребенок был изнасилован и задушен.