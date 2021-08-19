Появились подробности о найденной в Тюмени пропавшей школьнице

В Тюмени на теле погибшей восьмилетней девочки обнаружили следы изнасилования и удушения. Подробности «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, информация о расчленении погибшей не подтвердилась.

О том, что в Тюмени обнаружили тело пропавшей в конце июня школьницы, стало известно 19 августа. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводятся мероприятия по идентификации погибшей.

Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.