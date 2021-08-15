Пропавшая российская школьница найдена мертвой

В деревне Бараново Нижегородской области найдена мертвой 16-летняя школьница, которая пропала в субботу, 14 августа. Об этом сообщается на сайте регионального СКР.

«15 августа 2021 года на открытом участке местности около деревни Бараново Сосновского района обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа россиянка встретилась со своим 22-летним другом. В ходе выяснения отношений подозреваемый нанес девушке удар ножом в область сердца, от полученного ранения она скончалась.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 12-летняя школьница нашлась живой после того, как ее несколько дней удерживал в подвале 40-летний местный житель. Школьница из города Бийска пропала 31 июля — днем девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. После этого на берегу реки Бия обнаружили ее личные вещи и мобильный телефон. Обвиняемого задержали.