Похититель алтайской школьницы объявлен в федеральный розыск

Похититель 12-летней алтайской школьницы объявлен в федеральный розыск. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Следователи заочно предъявили 40-летнему жителю Бийского района обвинение по статье 126 («Похищение несовершеннолетней») УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Поскольку злоумышленник продолжает скрываться от правоохранительных органов, его объявили в федеральный розыск.

Пострадавшая школьница находится под пристальным вниманием сотрудников СКР, ей оказывается психологическая помощь. Продолжается расследование уголовного дела, ведется сбор доказательств вины похитителя.

Школьница из города Бийска пропала 31 июля — днем девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой.

В похищении несовершеннолетней обвиняется 40-летний Олег Лавкин. Выяснилось, что заметив катавшуюся на велосипеде девочку, он напал на нее и оглушил. После положил связанную школьницу в прицеп мотоблока. При этом мобильный телефон девочки и ее одежду мужчина специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула.

Оказавшись дома он поместил пленницу в подвал, где удерживал ее вплоть до освобождения. Как полагают следователи, он отпустил девочку, испугавшись общественного резонанса, вызванного ее пропажей.