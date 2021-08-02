Посетители магазина опознали и передали полиции напавшего на девочку россиянина

В Волгограде посетители магазина опознали и передали полиции напавшего на 14-летнюю девочку местного жителя. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее судимый 35-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

По версии следствия, вечером 21 июля в Кировском районе Волгограда на потерпевшую напал неизвестный мужчина славянской внешности и надругался над ней, после чего скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск.

31 июля посетители супермаркета в Волгограде заметили мужчину, похожего на подозреваемого в нападении на школьницу. Покупатели вызвали полицейских и удерживали его до их прибытия.

Руководство управления МВД по Волгоградской области пообещало поощрить местных жителей за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении.

Потерпевшая опознала личность нападавшего. Задержанный признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

На данный момент решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.