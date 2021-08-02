Российского подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании пятиклассника. Об этом сообщает «Фонтанка» с ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет»).

30 июля в полицию обратилась 57-летняя россиянка с заявлением об изнасиловании 11-летнего сына. Подозреваемым оказался 14-летний ученик коррекционной школы.

По предварительной информации, около трех часов дня школьник завел потерпевшего в подъезд дома на 3-й линии Васильевского острова и на лестничной площадке надругался над ним, применив физическую силу.

Подростка задержали в квартире, где он проживает с родителями. Его допросили и вернули отцу с матерью.