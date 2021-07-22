16-летние россияне сняли видео изнасилования 13-летней и разослали его знакомым

В Москве задержали изнасиловавших 13-летнюю девочку трех 16-летних россиян, которые сняли преступление на видео и разослали его знакомым. Об этом в четверг, 22 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в декабре 2020 года 16-летние подозреваемые пригласили в гости 13-летнюю потерпевшую и подмешали ей в напиток неизвестное вещество. После чего, пользуясь бессознательным состоянием жертвы, совершили насильственные действия сексуального характера. Происходящее насильники сняли на камеру мобильного телефона.

Они пригрозили жертве, что распространят видеозапись, если она решит обратиться в правоохранительные органы, и позже осуществили задуманное, показав видео своим сверстникам. Только через полгода потерпевшая рассказала о случившемся родителям, и те немедленно обратились в полицию.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России. В ходе следственных действий все трое признали свою вину, расследование уголовного дела продолжается.

7 июля сообщалось, что Волгоградский областной суд вынес приговор 33-летнему Алексею Старкину, который изнасиловал и убил десятилетнюю девочку.