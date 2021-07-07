Россиянина приговорили к 22 годам за изнасилование и убийство школьницы

Волгоградский областной суд вынес приговор 33-летнему Алексею Старкину, который изнасиловал и убил 10-летнюю школьницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области в своем Telegram-канале.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 131(«Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Суд назначил ему наказание сроком на 22 года в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, 4 ноября 2020 года житель Клетского района области в состоянии алкогольного опьянения пообещал дочери своей сожительницы отвести ее к матери. Под этим предлогом он завел девочку в лес на окраине хутора Поднижний, где надругался над ней. Опасаясь уголовной ответственности, мужчина задушил ребенка, спрятал тело в кусты и накрыл ветками.

Мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. После масштабной поисковой операции тело девочки обнаружили в лесу.