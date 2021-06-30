Для россиянина запросили пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы

Гособвинитель потребовал пожизненного заключения жителю Волгоградской области, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 10-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщает старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Прокурор отдела государственных обвинителей Анна Мельникова попросила суд приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее судимого 32-летнего мужчину признали виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») и статье 105 УК РФ («Убийство малолетней, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»).

Обвиняемый признал вину частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству.

Следующее судебное заседание по уголовному делу состоится 6 июля 2021 года.

По версии следствия, 4 ноября 2020 года житель Клетского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пообещал дочери своей сожительницы, что отведет ее к матери. Под этим предлогом он завел девочку в лес на окраине хутора Поднижний, где надругался над ней, после чего задушил и спрятал тело в лесопосадке.

Ночью мать потеряла ребенка и обратилась в полицию.

После масштабной поисковой операции тело девочки обнаружили в лесополосе.