Пропавшую российскую школьницу нашли убитой

В лесополосе в Волгоградской области нашли тело 10-летней школьницы, о пропаже которой заявила ее мать. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по региону Наталию Рудник.

Мероприятия по поиску девочки проходили в Клетском районе, в них также принимали участие местные жители. По данным следствия, пропажу ребенка обнаружили около полуночи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан знакомый матери школьницы.

«К безвестному исчезновению потерпевшей может быть причастен ранее судимый 32-летний знакомый ее матери. Под давлением улик и доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка. В ходе следственных действий тело убитой девочки обнаружено в лесополосе в нескольких километрах от места жительства», — указано в сообщении СКР.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Предполагается, что злоумышленник задушил девочку, его мотивы выясняются.