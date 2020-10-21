Жители Дагестана вышли на народный сход из-за убийства школьницы

Родственники убитой в Дагестане восьмилетней школьницы организовали народный сход во дворе дома, где жила семья девочки. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Кавказ.Реалии».

На сход в Каспийске вышли порядка 40 человек, в том числе и дедушка убитой школьницы Магомедзагир Ахмедов. Как пояснил мужчина, родственники считают, что в смерти девочки виноваты полицейские, которые не приняли своевременные меры после ее исчезновения.

«Первые три-четыре дня она живая была. И никто ничего не предпринял. У нас под носом она была. Это вина правоохранительных органов. Многие здесь стояли, и участковые были, и другие полицейские, я их не знаю по именам. Они курили, когда им говорили, что надо поквартирный обход делать, никто не шевелился», — рассказал Ахмедов.

В МВД Дагестана не стали комментировать информацию о том, что девочка была жива в течение первых нескольких дней после ее похищения.

Восьмилетняя школьница пропала днем 28 июля 2018 года: девочка вышла в магазин возле дома, но обратно не вернулась. Ее тело обнаружили 9 сентября того же года в сумке, спрятанной в коллекторе в 500 метрах от дома, где она жила. Подозреваемого в убийстве задержали 18 октября 2020 года. Им оказался 36-летний уроженец села Леваши.

Как отмечает «Комсомольская правда», изначально мужчина планировал похитить девочку, чтобы потребовать выкуп у ее семьи, однако позже изнасиловал ее и убил. По данным газеты, у подозреваемого также была сообщница, которая притворялась волонтером во время поисков школьницы. В настоящее время она также задержана.