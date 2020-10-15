Задержан убийца найденной в канализации российской школьницы

В подмосковном Домодедове задержан подозреваемый в убийстве девятиклассницы — 20-летний уроженец Ульяновской области. Об этом в четверг, 15 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, ночью 20-летний подозреваемый проводил время вместе с 15-летней российской школьницей на лавочке в одном из городских скверов. В процессе общения между ними возник конфликт и молодой человек изнасиловал и задушил ее. По данным Telegram-канала Life Shot изначально между молодыми людьми возникла любовная связь, которая начала переходить в интимную близость, но школьница захотела остановиться. Это разозлило молодого человека, и он изнасиловал девушку, а после — совершил убийство и спрятал тело в канализацию, чтобы таким образом избежать ответственности.

В ходе проведения следственных действий он указал криминалистам на канализационный люк, куда сбросил тело погибшей и рассказал обо всех обстоятельствах преступления. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование») и статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее 15 октября сообщалось, что об исчезновении школьницы в субботу, 10 октября, заявила ее мать. Она рассказала, что девочка сбежала из дома и что это происходило регулярно.