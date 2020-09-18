Раскрыты подробности поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

В Ярославской области задержан Виталий Молчанов — подозреваемый в изнасиловании и убийстве дочерей своей сожительницы в Рыбинске. Об этом в пятницу, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, Молчанов подозревается по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») и части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК России. В то же время, как пишет Telegram-канал Life Shot, после расправы над сестрами-школьницами Молчанов попытался покончить с собой в квартире, где было совершено преступление.

После этого подозреваемый скрылся — оперативники обнаружили его при прочесывании местности. Молчанов прятался, лежа в кустах, и не оказал сопротивления при задержании.

Накануне, 17 сентября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о награде в полмиллиона рублей за информацию о Виталии Молчанове.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в главное следственное управление для дальнейшего всестороннего и объективного расследования.

Жертвы «рыбинского маньяка» были дочерьми бывшего полицейского

Как сообщалось 16 сентября, изнасилованные и убитые в Рыбинске девочки были дочерьми экс-начальника уголовного розыска Омска. Их мать после развода переехала из Омска в Рыбинск к новому избраннику, 40-летнему Виталию Молчанову. Когда его сожительница была на работе, он выпил около трех бутылок коньячного напитка, изнасиловал и убил девочек 8 и 13 лет.

Мотивом расправы над девочками могла стать ревность

Сестры были найдены мертвыми в Рыбинске 15 сентября. В совершении преступления почти сразу заподозрили возлюбленного их матери — Виталия Молчанова.

По предварительным данным, женщина познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми.

Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения

По версии следствия, Молчанов мог убить школьниц из ревности — он решил, что возлюбленная поздно возвращается домой, поскольку находится с другим мужчиной, и расправился с детьми. СКР опубликовал в сети оперативное видео с места преступления.

tg

Виталий Молчанов ранее был судим

Как установили следователи, подозреваемый ранее был судим. В декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

После расправы над школьницами в Рыбинске в России захотели создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина. По ее словам, вопрос находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу Оксана Пушкина Заместительница председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая

Пушкина подчеркнула, что аналогичную идею обсуждали почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове. По ее словам, ситуация пока что «так и не сдвинулась с мертвой точки». Также депутат отметила, что будет сложно отслеживать действия преступников после освобождения.

Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу и как будет организовано это тестирование? Оксана Пушкина Заместительница председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая

Она уточнила, что полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами по принципу «будет труп — придем опишем».