За сведения об изнасиловавшем и убившем школьниц россиянине объявили награду

За информацию о жителе Рыбинска, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух дочерей сожительницы, объявили награду в полмиллиона рублей. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

О вознаграждении заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать двух девочек 8 и 13 лет познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.

Было установлено, что перед убийством россиянин изнасиловал школьниц. Следователи также выяснили, что мужчина был ранее судим. В декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.