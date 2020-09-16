Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью

Житель Рыбинска, убивший дочерей своей сожительницы, изнасиловал их перед смертью. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Следователи установили факт совершения сексуального насилия в отношении девочек 2006 и 2011 годов рождения, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»), которое соединено с делом об их убийстве.

Подозреваемый в преступлении — сожитель матери погибших — в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в Главное следственное управление для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Он поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, а также организовать проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, глава ведомства потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий.

RT в своем Telegram-канале опубликовал оперативное видео СКР с места преступления.

tg

15 сентября сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области найдены мертвыми две девочки восьми и 13 лет. В убийстве заподозрили возлюбленного их матери. По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.

По версии следствия, школьниц мог убить из ревности сожитель россиянки — мужчина решил, что возлюбленная поздно вернулась домой, так как была с другим, и расправился с детьми.

Сотрудники полиции продолжают поиски подозреваемого. По городу распространили ориентировку, в которой отмечается, что мужчине 40 лет, он одет в красный спецкостюм и, возможно, передвигается на велосипеде.

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