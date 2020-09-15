Суд оправдал россиянку за убийство сулившего ей «покой лишь на том свете» мужа

Саратовский областной суд отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу Аслиму Салимову, которая изначально была приговорена к 7,5 года колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, муж Салимовой болел раком, но не лечился, много курил и пил спиртное. 31 августа 2019 года мужчина в очередной раз пришел домой пьяным, стал вести себя агрессивно и устроил скандал после того, как Салимова захотела уйти ночевать к матери. Муж заслонил дверь, а затем стал толкать и избивать Салимову.

Тогда женщина вернулась к домашним делам, но Салимов продолжил вести себя агрессивно. Аслима попросила мужчину оставить ее в покое, но он ответил, что «покой ей будет лишь на том свете». После этого Салимов схватил нож и стал угрожать жене расправой, касаясь лезвием ее груди и горла.

В этот момент женщина двумя руками вырвала нож из рук оппонента. Но Салимов продолжил агрессию и угрозы убийством. Аслима испугалась, что ее муж из-за своей силы вновь завладеет ножом — и, защищаясь, дважды ударила его в грудь. После этого Салимов, ругаясь, ушел в свою комнату, а его жена, опасаясь, что он вновь начнет дебоширить, закрылась в другой комнате вместе с детьми, подперев дверь креслом.

Утром Аслима зашла к своему супругу, думая, что тот спит — но нашла его мертвым и сама вызвала полицию. 8 июня Новоузенский районный суд приговорил женщину к 7,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Однако Саратовский областной суд 14 сентября пришел к выводу, что Салимова ранила своего мужа в состоянии необходимой обороны, поскольку у нее имелись все основания опасаться за свою жизнь. Женщина была оправдана за отсутствием состава преступления, за ней признано право на реабилитацию.