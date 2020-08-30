Задушившая мать российская школьница заявила о самообороне

Саратовская школьница, заподозренная в убийстве матери, выдвинула версию о самообороне во время конфликта с матерью, которая якобы во время ссоры была пьяна. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «СарБК».

Как рассказала ИА уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, подозреваемая не состояла на учете в органах профилактики и не привлекалась ранее к ответственности, а также училась хорошо. В настоящее время 15-летняя девушка находится в специальном учреждении — вопрос о ее дальнейшем местонахождении решится в ближайшее время.

О задержании несовершеннолетней подозреваемой сообщалось 27 августа.

По данным регионального управления прокуратуры, преступление было совершено около полуночи с 26 на 27 августа в квартире одного из домов микрорайона «Солнечный-2» (Саратов). Между школьницей и ее 40-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого девушка убила родительницу.