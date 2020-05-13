Следователи не увидели самообороны в убийстве сестрами Хачатурян своего отца

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестер Хачатурян, убивших собственного отца, в самооборону. Об этом в среду, 13 мая, со ссылкой на адвоката обвиняемых сообщает Telegram-канал Baza.

По словам защитника, в Следственном комитете России (СКР) не стали менять позицию — там считают, что квалификация дела Хачатурян как «Убийство по предварительному сговору» является единственно правильной. В связи с этим дело будет возвращено на проверку в прокуратуру.

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31 января сообщалось, что решение Генпрокуратуры, отказавшейся отдавать под суд сестер Хачатурян и вернувшей дело в СКР, основано на результатах экспертизы, которая установила наличие у девушек психотравмы. Как полагала защита обвиняемых, после возвращения в СКР дело должно было быть прекращено.

3 декабря 2019 года СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также по голове и шее. От полученных травм мужчина скончался.

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