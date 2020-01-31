Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у убивших отца сестер Хачатурян

Решение Генпрокуратуры, отказавшейся отдавать под суд сестер Хачатурян, основано на результатах экспертизы, которая установила наличие у девушек психотравмы. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Эксперты, на которых ссылается в своем решении надзорное ведомство, выяснили, что сестры находились в длительной психотравмирующей ситуации, сопровождавшейся побоями, постоянными унижениями, угрозами и сексуальным насилием.

Прокуроры считают, что психотравма нанесла тяжкий вред здоровью обвиняемых, из-за чего у них сформировалась защитная реакция, и они вынуждены были защищаться любым способом. Следователи это обстоятельство не учли, а в Генпрокуратуре прислушались к мнению специалистов и подтвердили наличие психотравмы.

Замгенпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, потому что выводы следствия «не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего», отметил адвокат Алексей Паршин, пишет ТАСС. В решении Гринь указал, что следствие, «признавая факты систематического насилия со стороны отца, опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства».

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Прокуратура также считает, что «исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом».

«В связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования», — процитировал адвокат решение генпрокуратуры.

Уголовное дело сестер возвращено в Следственный комитет России, где, как полагает защита, оно должно быть прекращено.

3 декабря 2019 года Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову и шею. От полученных травм мужчина скончался.

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