Следователи нашли смягчающий фактор в действиях убивших отца сестер Хачатурян

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом во вторник, 3 декабря, «Ленте.ру» заявила Светлана Петренко, официальный представитель ведомства.

По ее словам, обвинительное заключение направлено прокурору для утверждения, а затем материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Она уточнила, что действия сестер следствие квалифицировало как умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная длительным физическим и психическим давлением со стороны отца. «Следствие расценивает этот факт как смягчающим вину обстоятельством», — уточнила Светлана Петренко.

По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался.

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По заключению экспертов, в момент совершения преступления две из сестер могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. В отношении младшей сестры следствие просит применить принудительные меры медицинского характера в связи с состоянием ее здоровья, отметила Петренко.

Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег.

19 ноября 2019 года стало известно, что защита сестер Хачатурян заявила ходатайство о суде присяжных/

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